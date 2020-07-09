Где в ДНР можно подать документы на паспорт РФ по живой очереди?

9 Июль 2020 2020-07-09T15:34:02+03:00

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С 10 июля по 31 июля 2020 года документы на паспорт РФ можно подать во всех районных отделениях Миграционной службы МВД ДНР по ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ (за исключением Республиканской Миграционной службы на улице Федора Зайцева).

Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Также с 18.06.2020 г. изменились требования к формату фотографий для паспорта РФ.

Прием документов на паспорт РФ не прекращался даже во время режима повышенной готовности. С недавнего времени возобновились регулярные рейсы в РФ за получением российских паспортов.

Напоминаем, с 1 июля жителям ДНР разрешили беспрепятственно ездить в Россию. Многие воспользовались возможностью поехать к морю вместе с детьми. О том, какие для этого потребуются документы, мы рассказывали ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU