Никонорова: Обсуждение закона об особом статусе Донбасса идет постатейно

9 Июль 2020 2020-07-09T13:03:41+03:00

Наталья Никонорова надеется на благоразумие Киева в переговорах по Донбассу. Фото: МИД ДНР

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Контактная группа по политическим вопросам согласовала статьи 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса.

- Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждения этого важнейшего для политического урегулирования закона. Однако, представители Киева продолжают игнорировать обсуждение самых приоритетных и ключевых вопросов – в первую очередь, того, каким образом особый статус будет учтен в проекте внесения изменений в Конституцию относительно децентрализации, — сообщила министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Однако, по словам министра, представители Киева продолжают игнорировать обсуждение самых приоритетных и ключевых вопросов.

При этом обстрелы территории ДНР не прекращаются. Только за последние сутки армия Украины выпустила по мирным городам и поселкам Республики более 40 единиц боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU