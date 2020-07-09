2020-07-09T10:39:11+03:00
Политика

Украина выпустила по ДНР 40 боеприпасов только за одни сутки

Обстрелам на донецком направлении подвергся район «Вольво-центра», поселок Александровка, а также села Яковлевка и Спартак
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Трудовские Донецка.Трудовские Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 40 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 39 единиц.

В представительстве добавили, что украинские силовики применяли минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- Наша война давно превратилась в сухие сводки статистики, а ведь за каждой цифрой - чей-то дом, чья-то разрушенная судьба. Люди уже устали спрашивать, когда же этот ад закончится, - говорит донецкий волонтер Елена Потапова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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