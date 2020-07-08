Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 июля 2020 года: Возможно снятие ограничений для въезда жителей в курортный поселок Седово

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 26 жителей. При этом 12 человек вылечились от COVID-19, а один житель умер. Всего на 8 июля медики зарегистрировали 1290 случаев коронавируса в ДНР.

- 26 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника и 1 ребенок – к нему вирус передался от родителей. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 12 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 570 человек. На лечении сейчас находятся 642 жителя.

К сожалению, в минувшие сутки один житель умер от COVID-19 – мужчина в возрасте 63 лет. Всего медики зафиксировали 78 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, в ДНР с 1 июля значительно смягчили ограничения из-за угрозы инфекции. В частности, разрешен выезд на территорию РФ всех жителей – без ограничений. А на морской курорт в Седово в пансионаты приехали 7 тысяч отдыхающих. В поселке сокращен комендантский час – он теперь с 12 часов ночи до 4 часов утра.

Кстати, вчера, 7 июля, во время поездки в Старобешевский район Главу Республики Дениса Пушилина спросили об открытии курортного поселка для всех желающих.

- На данный момент в Седово работают пансионаты, где проще проверить все санитарные нормы. По решению Новоазовского штаба открытие состоится ориентировочно 14-15-го числа. Будет открыт и частный сектор, как только они доложат о готовности, – сообщил Денис Пушилин.

Так что скоро у всех жителей ДНР появится возможность поплескаться в Азовском море, которое совсем рядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медикам Республики вручили благодарности «Комсомолки» и розы донецкого кузнеца

Эту акцию мы запустили от имени благодарных жителей (подробнее)