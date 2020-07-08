В Донецк через КПП «Еленовка» пропустили около 50 человек, которые застряли в буферной зоне

В сильную жару десятки жителей оказались запертыми на границе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ближе к полуночи 7 июля в Донецк через КПП «Еленовка» пропустили около 50 человек, которых не было в заранее согласованных Межведомственным штабом списках. Всех их отправили на обсервацию. Так завершился единственный день, когда был разрешен проезд людей через пункт пропуска «Еленовка», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь.

Украина вновь устроила провокацию - как и следовало ожидать. Через свой КПВВ «Новотроицкое» пропустила в сторону ДНР людей, которых не было в списках, утвержденных Межведомственным штабом ДНР. В итоге десятки людей застряли в «буферной» зоне. Им «светила» ночевка на земле, а потом возвращение на подконтрольную территорию Украины. С обязательной двухнедельной самоизоляцией в незалежной.

Власти ДНР приняли решение пропустить на территорию Республики около 50 человек. Практически все они – жители ДНР.

Напомним, что 7 июля попасть в ДНР могли только около 200 человек по спискам, согласованным с Межведомственным штабом. Выпускали же из Республики только тех людей, которые прописаны на территории Украины. При этом жителям ДНР с украинскими справками переселенцев отказывали в выезде.

Сегодня, 8 июля, КПП «Еленовка» закрыт. Когда он снова начнет работать, неизвестно. Возможно, сегодня, на заседании Контактной группы, ДНР и Украина смогут договориться о времени и условиях пропуска людей через пункты пропуска.

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