2020-07-07T13:22:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР два фельдшера скорой, выезжавших к больным коронавирусом, награждены посмертно

Всего коронавирусом в Республике заразился 361 медик
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Фельдшера «скорой» Василия Коссе наградили посмертно. Знак отличия «За заслуги перед Республикой» заберут его родственникиФельдшера «скорой» Василия Коссе наградили посмертно. Знак отличия «За заслуги перед Республикой» заберут его родственникиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За все время в Республике 361 медик, выполняя профессиональный долг, заболел COVID-19. Двое из них – умерли. Глава ДНР Денис Пушилин наградил их посмертно.

Орден Республики был передан дочери фельдшера станции скорой медицинской помощи Макеевки Светланы Ковалевой. До последней возможности Светлана Владимировна оставалась на своем посту, оказывая помощь пациентам, служа примером другим медикам.

- Светлана Ковалева проработала на скорой больше 40 лет. Она всегда жертвовала собой, никогда не считалась с личным временем. Светлана Владимировна ездила спасать людей и под обстрелами. Ее дочь рассказала, если мама видела, что больной голоден, отдавала ему свой тормозок. Она говорила: «Ты пока покушай, а потом померяем давление». Светлана Владимировна была одним из лучших сотрудников, она могла спокойно уйти на пенсию или, работая на скорой, не выезжать к больным с коронавирусом, - рассказала «КП» министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

Знака отличия «За заслуги перед Республикой» посмертно удостоен фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи Донецка, обслуживающей Старобешевский район, Василий Коссе. Василий Анатольевич тоже много лет отдал работе, был опытным профессионалом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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