Киевские силовики помешали работе ОБСЕ в районе Золотого
Киевские силовики помешали разведывательной миссии бепилотника ОБСЕ в районе Золотого, применив средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.
В оборонном ведомстве ЛНР придерживаются версии того, что таким образом, боевики ВСУ хотят скрыть нахождение в этой зоне запрещенной Минском техники.
— С целью недопущения вскрытия запрещенной техники противник продолжает препятствовать работе БПЛА ОБСЕ. В зоне ответственности 30-й бригады в районе Золотого зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее украинская прокуратура начала распространение фейка о минировании Народной милицией Золотого. Киевские силовики даже приступили к подготовке видеоматериалов о принадлежности якобы найденных и разминированных боеприпасов. Оказалось, это очередная провокация, которая была создана, чтобы переложить на ЛНР ответственность за не боевые потери среди подчиненных ВСУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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