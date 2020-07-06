2020-07-06T20:44:46+03:00
Политика

Дарья Морозова: «Регулярность открытия КПП будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам»

7 июля КПП «Еленовка» будет открыт для желающих выехать и въехать на территорию Республики
Екатерина Сорока
Поделиться:
Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте. Фото: Сайт омбудсмена ДНРНапомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте. Фото: Сайт омбудсмена ДНР
Изменить размер текста:

Пересечение пункта пропуска «Еленовка» будет осуществляться 7 июля для желающих выехать или въехать на территорию Республики. Но только при выполнении нескольких условий. Так, пропуск через КПП осуществляться только при наличии разрешения Межведомственного оперативного штаба или если есть регистрация (прописки) на территории Украины. А все лица, приехавшие с территории незалежной, должны провести две недели на обсервации.

Я призываю внимательно отнестись к данным требованиям. Необходимо понимать, что регулярность открытия пункта пропуска будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам. Еще раз подчеркиваю, что пересечение границы в условиях текущей эпидемиологической ситуации требует осторожности, поэтому любые перемещения стоит планировать только в случае крайней необходимости, — отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Напомним, что ранее Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, пообещал дополнительно сообщить о работе пропускного пункта «Еленовка» и в другие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта в другие дни будет сообщено дополнительно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР планируют создать собственный туристический центр
Дарья Морозова: «Регулярность открытия КПП будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам»
На водохранилище в ЛНР спасли четверых подростков, которые уплыли далеко от берега
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
Массированному ночному обстрелу предшествовала пьяная драка и перестрелка в подразделении ВСУ вблизи Горловки
У Харцызска появится новый официальный гимн
В ДНР арестован террорист Григорий Синченко
Жители Голубовского покидают свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны Украины
Коронавирус в ЛНР: Медики выявили еще двух человек с признаками заболевания COVID-19
Коронавирус в ДНР: За прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено
Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР
Погода в Луганске на день: Синоптики прогнозируют 6 июля до 39 градусов жары
Погода в Донецке на день: 6 июля этого года станет самым жарким днем за последние 130 лет
Жители села в Луганщине не дали ВСУ разместить бронетехнику на территории школы
Срочное сообщение: Огнем ВСУ на западе Донецка был поврежден жилой многоквартирный дом
В ДНР готовы помочь дезертировавшему подполковнику ВСУ
Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят
В Седово появятся новые пляжи
В ДНР планируют развивать все прибрежные поселки Республики
Созданием фейков о минировании Золотого занималась украинская прокуратура
За прошедшие сутки киевские силовики ни разу не выстрелили по ДНР
ВСУ обстреляли Голубовское – поврежден жилой дом
На подконтрольной Киеву территории ДНР зарегистрирован антирекорд заболеваемости Сovid-19
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1242 жителей
Погода в Луганске на 5 июля: 40 градусов жары
Погода в Донецке на день: 5 июля столбик термометра поднимется до +37 градусов
В 30-й бригаде украинской армии массовое отравление