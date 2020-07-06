Дарья Морозова: «Регулярность открытия КПП будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам»

6 Июль 2020 2020-07-06T20:44:46+03:00

Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте. Фото: Сайт омбудсмена ДНР

7 июля КПП «Еленовка» будет открыт для желающих выехать и въехать на территорию Республики

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Пересечение пункта пропуска «Еленовка» будет осуществляться 7 июля для желающих выехать или въехать на территорию Республики. Но только при выполнении нескольких условий. Так, пропуск через КПП осуществляться только при наличии разрешения Межведомственного оперативного штаба или если есть регистрация (прописки) на территории Украины. А все лица, приехавшие с территории незалежной, должны провести две недели на обсервации.

— Я призываю внимательно отнестись к данным требованиям. Необходимо понимать, что регулярность открытия пункта пропуска будет зависеть от того, следуют ли граждане установленным процедурам. Еще раз подчеркиваю, что пересечение границы в условиях текущей эпидемиологической ситуации требует осторожности, поэтому любые перемещения стоит планировать только в случае крайней необходимости, — отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Напомним, что ранее Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, пообещал дополнительно сообщить о работе пропускного пункта «Еленовка» и в другие дни.

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О работе пропускного пункта в другие дни будет сообщено дополнительно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU