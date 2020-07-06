2020-07-06T17:58:25+03:00
Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта в другие дни будет сообщено дополнительно
Екатерина Сорока
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КПВВ «Еленовка» 7 июня будет работать с 9 до 18 часов. Фото: ДАНКПВВ «Еленовка» 7 июня будет работать с 9 до 18 часов. Фото: ДАН
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7 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет открыт с 9 до 18 часов для желающих въехать на территорию Республики. Об этом сообщили Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба, — говорится в сообщении. — Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Все лица, которые прибыли на территорию Республики со стороны Украины, обязательно должны провести две недели на карантине. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

О работе пропускного пункта «Еленовка» в другие дни будет сообщено дополнительно

Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 – на въезд. Но 28 июня работа контрольно-пропускного пункта вновь была приостановлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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