Созданием фейков о минировании Золотого занималась украинская прокуратура

5 Июль 2020 2020-07-05T15:52:04+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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В подготовке ложной информации о минировании Народной милицией Золотого участвовала украинская прокуратура. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

- Киевские силовики приступили к подготовке видеоматериалов о принадлежности якобы найденных при разминировании боеприпасов подразделениям Народной милиции Республики, - говорится в сообщении. - На представленных фото видно, как трое сотрудников прокуратуры бесстрашно перекладывают «не извлекаемые» мины в картонную коробку, при этом номер партии не демонстрируется, да и мины абсолютно чистые, что не скажешь о пролежавших полгода в земле смертоносных украинских боеприпасах.

В НМ ЛНР отметили, что таким образом украинское командование рассчитывает убедить ОБСЕ и население в якобы активном разминировании подконтрольных территорий и переложить на Народную милицию ответственность за небоевые потери среди подчиненных.

- Следует отметить, что миссия ОБСЕ неоднократно отмечала наличие в подразделениях ВСУ ящиков с запрещенными международными конвенциями противопехотными минами, таких как ПМН-2, которые не имеют механизмов самоликвидации и подлежат разминированию только методом подрыва с использованием накладного заряда, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU