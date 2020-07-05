2020-07-05T16:39:20+03:00
Общество

В ДНР планируют развивать все прибрежные поселки Республики

Об этом «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ДНР планируют обустроить все курортные поселки РеспубликиВ ДНР планируют обустроить все курортные поселки РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецкой Народной Республике есть только два обустроенных поселка, куда жители едут отдыхать на побережье Азовского моря. В основном люди выбирают Седово, в связи с чем поселок перегружен туристами. Некоторые едут в Безыменное.

Власти Республики планируют развивать все прибрежные поселки ДНР. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал глава Новоазовской администрации Олег Моргун.

– Обсуждается создание координационного органа, который бы завязал на себе министерства, от которых будет зависеть реализация развития всех прибрежных сел, которые находятся в Республике, - сказал Олег Валерьевич.

Он отметил, что под развитие попадут все поселки – начиная от Холодного и до Безыменного. Сюда входят Самсоново, Еланчик, город Новоазовск, Седово, Обрыв.

- Все едут только в Седово, а остальные, чем хуже? – говорит Олег Моргун.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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