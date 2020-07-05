2020-07-05T18:48:21+03:00
Общество

Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят

Об этом «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
В этом году в Седово наведут порядокВ этом году в Седово наведут порядокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В этом году в курортном поселке Седово планируются работы по благоустройству. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.

– Министерство финансов нам уже выделило деньги, которые мы в этом году должны полноценно освоить, - сказал он.

В Седово наведут порядок, вывезут твердые бытовые отходы и ликвидируют несанкционированные свалки.

- Будет насаждение деревьев, поставим душевые и раздевалки, - говорит Олег Валерьевич. - Уже сейчас многое сделано для отдыхающих. Будем делать и дальше.

Напомним, что курортный поселок Седово откроют для всех желающих как только позволит эпидемиологическая обстановка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За прошедшие сутки киевские силовики ни разу не выстрелили по ДНР

Об этом сообщили в СЦКК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители села в Луганщине не дали ВСУ разместить бронетехнику на территории школы
Срочное сообщение: Огнем ВСУ на западе Донецка был поврежден жилой многоквартирный дом
В ДНР готовы помочь дезертировавшему подполковнику ВСУ
Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят
В Седово появятся новые пляжи
В ДНР планируют развивать все прибрежные поселки Республики
Созданием фейков о минировании Золотого занималась украинская прокуратура
За прошедшие сутки киевские силовики ни разу не выстрелили по ДНР
ВСУ обстреляли Голубовское – поврежден жилой дом
На подконтрольной Киеву территории ДНР зарегистрирован антирекорд заболеваемости Сovid-19
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1242 жителей
Погода в Луганске на 5 июля: 40 градусов жары
Погода в Донецке на день: 5 июля столбик термометра поднимется до +37 градусов
В 30-й бригаде украинской армии массовое отравление