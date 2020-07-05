Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят
В этом году в курортном поселке Седово планируются работы по благоустройству. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.
– Министерство финансов нам уже выделило деньги, которые мы в этом году должны полноценно освоить, - сказал он.
В Седово наведут порядок, вывезут твердые бытовые отходы и ликвидируют несанкционированные свалки.
- Будет насаждение деревьев, поставим душевые и раздевалки, - говорит Олег Валерьевич. - Уже сейчас многое сделано для отдыхающих. Будем делать и дальше.
Напомним, что курортный поселок Седово откроют для всех желающих как только позволит эпидемиологическая обстановка.
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ИСТОЧНИК KP.RU