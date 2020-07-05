Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят

5 Июль 2020 2020-07-05T18:48:21+03:00

В этом году в Седово наведут порядок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун

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В этом году в курортном поселке Седово планируются работы по благоустройству. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.

– Министерство финансов нам уже выделило деньги, которые мы в этом году должны полноценно освоить, - сказал он.

В Седово наведут порядок, вывезут твердые бытовые отходы и ликвидируют несанкционированные свалки.

- Будет насаждение деревьев, поставим душевые и раздевалки, - говорит Олег Валерьевич. - Уже сейчас многое сделано для отдыхающих. Будем делать и дальше.

Напомним, что курортный поселок Седово откроют для всех желающих как только позволит эпидемиологическая обстановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU