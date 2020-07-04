Введенные в Седово ограничительные меры поспособствуют выводу теневого бизнеса
В эксклюзивном интервью «Комсомолке» глава Новоазовского района Олег Моргун рассказал, что кроме всего прочего, введенные в Седово ограничительные меры помогут вывести бизнес из тени.
- Сумма об уплате налога мизерная, - говорит Олег Валерьевич. - Сейчас в налоговой стоят очереди и регистрируют бизнес.
Моргун отметил, что легализация бизнеса не главный повод введения таких мер.
- А то говорят, что это все для того, чтобы предприниматели платили. Да, и это тоже хотим, а почему нет? – рассказывает глава района. - Как людям пенсии платить, зарплаты? Все же хотят повышений. А где взять деньги? Это все налогообложение. Но самое главное – санитарно–эпидемиологический контроль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Новоазовска Олег Моргун: Снятие ограничений на въезд в Седово зависит от эпидемиологической ситуации
Ограничения могут снять в ближайшее время (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU