2020-07-04T20:14:10+03:00
Общество

Введенные в Седово ограничительные меры поспособствуют выводу теневого бизнеса

Однако самая главная цель - санитарно–эпидемиологический контроль
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Олег Моргун дал эксклюзивное интервью "Комсомолке"Олег Моргун дал эксклюзивное интервью "Комсомолке"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В эксклюзивном интервью «Комсомолке» глава Новоазовского района Олег Моргун рассказал, что кроме всего прочего, введенные в Седово ограничительные меры помогут вывести бизнес из тени.

- Сумма об уплате налога мизерная, - говорит Олег Валерьевич. - Сейчас в налоговой стоят очереди и регистрируют бизнес.

Моргун отметил, что легализация бизнеса не главный повод введения таких мер.

- А то говорят, что это все для того, чтобы предприниматели платили. Да, и это тоже хотим, а почему нет? – рассказывает глава района. - Как людям пенсии платить, зарплаты? Все же хотят повышений. А где взять деньги? Это все налогообложение. Но самое главное – санитарно–эпидемиологический контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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