Глава Новоазовска Олег Моргун: Снятие ограничений на въезд в Седово зависит от эпидемиологической ситуации

4 Июль 2020 2020-07-04T16:46:31+03:00

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Глава администрации Новоазовского района Олег Моргун в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал, что ограничения на въезд в поселок могут снять в ближайшее время.

– Снятие ограничений на въезд в Седово зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться у нас в районе, на заседании штаба мы будем ходатайствовать перед Главой Республики и вышестоящим штабом о том, чтобы эти ограничения убрали и разрешили полноценно въезжать людям в поселок, - сказал он.

- В социальных сетях появилась неофициальная информация, что списочный режим будет действовать не только в этом году, но и в следующем. Это одна из обсуждаемых тем.

– А давайте подождем и не будем делать выводов. Я напрямую общаюсь с людьми, от которых зависит реализация того, о чем мы с вами говорим. Я информацию беру от достоверных источников – это аппарат Главы государства, внутренняя политика или Штаб. Все хотят увидеть, как будет дальше. Возможно, мы, как органы власти, теряем какой–то авторитет, но что ты сделаешь? Мы больше потеряем, если получим больше сотни больных. Вот приедет один зараженный в пансионат, а там 300 отдыхающих. Потом что будем делать?

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ИСТОЧНИК KP.RU