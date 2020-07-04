За сбитые беспилотники миссии ОБСЕ командование ВСУ назначило премии и госнаграды
Теперь за сбитые беспилотники международной миссии ОБСЕ солдаты ВСУ будут получать премии. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- Командиром 24-й бригады полковником Валерием Гудзем поставлена задача личному составу расчетов противовоздушной обороны на уничтожение БПЛА ОБСЕ в случае обнаружения их в зоне ответственности соединения, - говорится в сообщении. - Для стимулирования личного состава, за каждый сбитый БПЛА международных наблюдателей командованием соединения предусмотрены денежные премии, а за поражение тяжелого беспилотного вертолета миссии типа «Камкоптер С-100» – представление к государственным наградам.
В Народной милиции ЛНР призвали сотрудников СММ ОБСЕ обратить внимание на эту информацию при планировании маршрутов полетов БПЛА.
- Так как в районном центре Троицкое в зоне «ООС» киевские силовики для реализации своих планов уже разместили два зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и зенитную установку ЗУ-23, - отметили в оборонном ведомстве Республики.
Напомним, что солдатам вооруженных формирований Украины разрешили ограничивать перемещение сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. По данным Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU