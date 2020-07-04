2020-07-04T18:24:45+03:00
Политика

За сбитые беспилотники миссии ОБСЕ командование ВСУ назначило премии и госнаграды

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За сбитые беспилотники ОБСЕ киевские силовики будут получать премии и даже могут быть представлены к госнаградамЗа сбитые беспилотники ОБСЕ киевские силовики будут получать премии и даже могут быть представлены к госнаградамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Теперь за сбитые беспилотники международной миссии ОБСЕ солдаты ВСУ будут получать премии. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Командиром 24-й бригады полковником Валерием Гудзем поставлена задача личному составу расчетов противовоздушной обороны на уничтожение БПЛА ОБСЕ в случае обнаружения их в зоне ответственности соединения, - говорится в сообщении. - Для стимулирования личного состава, за каждый сбитый БПЛА международных наблюдателей командованием соединения предусмотрены денежные премии, а за поражение тяжелого беспилотного вертолета миссии типа «Камкоптер С-100» – представление к государственным наградам.

В Народной милиции ЛНР призвали сотрудников СММ ОБСЕ обратить внимание на эту информацию при планировании маршрутов полетов БПЛА.

- Так как в районном центре Троицкое в зоне «ООС» киевские силовики для реализации своих планов уже разместили два зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и зенитную установку ЗУ-23, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что солдатам вооруженных формирований Украины разрешили ограничивать перемещение сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. По данным Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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За сбитые беспилотники миссии ОБСЕ командование ВСУ назначило премии и госнаграды
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