ВСУ разрешили препятствовать перемещению ОБСЕ в Донбассе
Солдатам вооруженных формирований Украины разрешили ограничивать перемещение сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Командиры бригад, находящихся в зоне ООС, получили прямое разрешение ограничивать перемещение патрулей миссии ОБСЕ, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В районах Красногоровки и Керамика развернуты блокпосты ВСУ.
По данным Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ.
- Так, в зоне ответственности 53-й бригады в районе населенного пункта Старогнатовка беспилотник миссии три раза подвергся воздействию станции РЭБ «Буковель-АД», - сказали в УНМ Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU