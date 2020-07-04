2020-07-04T17:50:14+03:00
Политика

ВСУ разрешили препятствовать перемещению ОБСЕ в Донбассе

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина препятствует работе ОБСЕ в ДонбассеУкраина препятствует работе ОБСЕ в ДонбассеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Солдатам вооруженных формирований Украины разрешили ограничивать перемещение сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Командиры бригад, находящихся в зоне ООС, получили прямое разрешение ограничивать перемещение патрулей миссии ОБСЕ, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В районах Красногоровки и Керамика развернуты блокпосты ВСУ.

По данным Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ.

- Так, в зоне ответственности 53-й бригады в районе населенного пункта Старогнатовка беспилотник миссии три раза подвергся воздействию станции РЭБ «Буковель-АД», - сказали в УНМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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