ВСУ разрешили препятствовать перемещению ОБСЕ в Донбассе

4 Июль 2020 2020-07-04T17:50:14+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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Солдатам вооруженных формирований Украины разрешили ограничивать перемещение сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Командиры бригад, находящихся в зоне ООС, получили прямое разрешение ограничивать перемещение патрулей миссии ОБСЕ, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В районах Красногоровки и Керамика развернуты блокпосты ВСУ.

По данным Народной милиции ДНР, украинские военные продолжают вести активное подавление каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ.

- Так, в зоне ответственности 53-й бригады в районе населенного пункта Старогнатовка беспилотник миссии три раза подвергся воздействию станции РЭБ «Буковель-АД», - сказали в УНМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU