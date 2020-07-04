2020-07-04T15:22:29+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР перехватили украинский беспилотник «Мэйвик-Про»

С помощью БПЛА киевские силовики следили за ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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БПЛА пополнит коллекцию трофейной техники. Фото: sharknews.ruБПЛА пополнит коллекцию трофейной техники. Фото: sharknews.ru
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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины, с помощью которого киевские силовики следили за сотрудниками миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и расчетов радиоэлектронной борьбы был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25-й бригады ВСУ типа «Мэйвик-Про», осуществлявший слежение за наблюдателями ОБСЕ, - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты изучают записи с флешки.

- После чего, пройдя незначительный ремонт, летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции Республики, - сказали в оборонном ведомстве.

В Народной милиции отметили, что по информации источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», командующий «ООС» генерал Кравченко отдал указания командирам соединений и воинских частей по выработке дополнительных мер по блокированию работы ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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