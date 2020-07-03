2020-07-03T13:35:44+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: От огня украинских силовиков погибла мирная жительница Горловки

В момент обстрела 80-летняя женщина находилась во дворе своего дома в поселке Зайцево
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные, потеряв беспилотник, стреляли вслепую. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные, потеряв беспилотник, стреляли вслепую. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Жительница поселка Зайцево на севере Горловки погибла сегодня в результате минометного огня ВСУ. Об этом говорится в экстренном заявлении управления Народной милиции ДНР.

- Боевики 35-й бригады после уничтожения беспилотника, который корректировал минометный огонь, продолжили вести обстрел вслепую. В результате несколько мин попало по северной окраине поселка Зайцево. Одна из мин упала в жилой двор, где в этот момент находилась 80-летняя мирная жительница. От полученных ранений женщина погибла, - говорится в заявлении УНМ.

В Народной милиции отметили, что командование ООС, пытаясь переложить ответственность за преступные действия собственных формирований, обвинило в гибели жительницы подразделения НМ ДНР.

- При этом в утреннем сообщении штаба ООС нет информации об обстрелах со стороны наших подразделений в данном направлении. Что в очередной раз свидетельствует о распространении ложной информации в целях оправдаться перед общественностью, - подчеркнули в УНМ.

Напомним, что сегодня рано утром ВСУ выпустили по шести населенным пунктам ДНР 79 мин. В том числе огонь велся и по Зайцево. Этот поселок разделен на две части. Южную контролирует ДНР, северную – Украина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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