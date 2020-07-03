Для штурма городов республик Донбасса все бригады ВСУ вооружат американскими ракетами «Джавелин»

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что теперь каждую бригаду, которая будет прибывать по ротации в зону на Донбассе, будут усиливать американскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Джавелин».

- Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку к выполнению задач в зоне операции объединенных сил (ООС), активно отрабатывается тактика применения «Джавелинов». Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК, – сказал Хомчак украинскому военному изданию.

Он не стал называть общее количество «Джавелинов», которые таким образом окажутся в Донбассе.

Руслан Хомчак (слева) часто сопровождает Владимира Зеленского в поездках в Донбасс. Фото: ОПУ

Также бригады в зоне ООС оснастят турецкими ударными беспилотниками «Байрактар», которые могут нести управляемые противотанковые ракеты и даже авиационные бомбы.

Раскрыл главком и еще один военный «секрет» – сейчас в ВСУ больше времени уделяется подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. Не только в дневное время, но и ночью.

- Украинские генералы всерьез готовятся к новой войне в Донбассе. Причем на этот раз, в отличие от 2014 года, собираются штурмовать города, - обратил внимание донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он напомнил, что на территории ДНР и ЛНР много городов, где проживает большинство населения.

- Любой штурм города приведет к множественным жертвам среди мирного населения. Но разве это когда-то останавливало украинских военных, - подчеркнул политолог.

Кузьменко считает, что в этих условиях «Джавелины» будут применяться в наступательных целях. А ведь США поставляли ПТРК для оборонительных задач и никак не для размещения в Донбассе.

В июне США поставили на Украину вооружение на 60 миллионов долларов, в том числе и «Джавелины». Фото: youtube.com/МОУ

- Но я бы не стал преувеличивать опасность «Джавелинов» для защитников республик. Не по причине их боевых характеристик. Просто когда ситуация дойдет до применения ПТРК, выяснится, что многие из них украдены. И «всплывут» ракеты где-нибудь на Ближнем Востоке, в Северной Африке или в Афганистане. История с массовым воровством американских тепловизоров достаточно поучительна. А в зоне ООС легко списать на уничтожение якобы от обстрелов любую технику и вооружение, - сказал Дмитрий Кузьменко.

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