Украинская армия утром выпустила 80 мин по шести населенным пунктам ДНР
Украинские военные сегодня утром устроили мощный обстрел. Они выпустили по территории ДНР 79 мин калибром 120 и 82 мм и 7 гранат. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы велись всего полтора часа - с 5:20 до 6:45 утра. Под огнем оказались Докучаевск, горловские поселки шахты имени Гагарина и Зайцево, поселки Каштановое, Минеральное и село Васильевка в предместьях Ясиноватой, где был также обстрелян район Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Наиболее мощный удар пришелся по поселку шахты имени Гагарина – по нему выпустили 39 мин.
Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.
Для сравнения - за минувший день, 2 июля, ВСУ выпустили 17 мин и гранат по территории ДНР. Обстреливали донецкие поселки шахты «Трудовская» и Александровка. Также под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ.
Очевидно, что генералы ВСУ не собираются прекращать войну в Донбассе. Делается это под прикрытием громких заявлений президента Владимира Зеленского о мире. Такой вот украинский цинизм.
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ИСТОЧНИК KP.RU