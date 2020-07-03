Украинская армия утром выпустила 80 мин по шести населенным пунктам ДНР

3 Июль 2020 2020-07-03T09:50:33+03:00

В 5 часов утра украинские военные открыли мощный огонь из минометов по жителям ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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Украинские военные сегодня утром устроили мощный обстрел. Они выпустили по территории ДНР 79 мин калибром 120 и 82 мм и 7 гранат. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы велись всего полтора часа - с 5:20 до 6:45 утра. Под огнем оказались Докучаевск, горловские поселки шахты имени Гагарина и Зайцево, поселки Каштановое, Минеральное и село Васильевка в предместьях Ясиноватой, где был также обстрелян район Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Наиболее мощный удар пришелся по поселку шахты имени Гагарина – по нему выпустили 39 мин.

Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Для сравнения - за минувший день, 2 июля, ВСУ выпустили 17 мин и гранат по территории ДНР. Обстреливали донецкие поселки шахты «Трудовская» и Александровка. Также под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ.

Очевидно, что генералы ВСУ не собираются прекращать войну в Донбассе. Делается это под прикрытием громких заявлений президента Владимира Зеленского о мире. Такой вот украинский цинизм.

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ИСТОЧНИК KP.RU