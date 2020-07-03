2020-07-03T12:19:09+03:00
Политика

«Трое солдат ВСУ ранены!»: Защитники ДНР подавили огонь украинских минометчиков, которые обстреляли Горловку

Также сбит беспилотник, который корректировал обстрелы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные несут потери от ответного огня защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные несут потери от ответного огня защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Защитники ДНР подавили огневую позицию украинских военных, которые сегодня утром обстреливали Горловку. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Со стороны 137-го батальона 35-й бригады был открыт огонь по поселку шахты имени Гагарина с применением 120- и 82-мм минометов, выпущено 39 мин, – сказано в сообщении. — Активность противника была своевременно подавлена.

Отмечается, что были ранены трое украинских силовиков. Один из них - старший солдат Массон - находится в тяжелом состоянии.

Также уничтожен беспилотник «Мэвик», с помощью которого ВСУ вели корректировку огня по району Горловки.

- Второй день подряд украинские боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу, – подчеркнули в УНМ, комментируя обстрелы объектов водоснабжения Донбасса.

Напомним, что в результате обстрела зафиксировано 8 пробоин центрального водовода «Горловка-Дзержинск», по которому осуществляется снабжение питьевой водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения. Также второй раз за сутки под обстрел попал район Васильевской насосной станции Южнодонбасского водовода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Трое солдат ВСУ ранены!»: Защитники ДНР подавили огонь украинских минометчиков, которые обстреляли Горловку
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