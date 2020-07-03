2020-07-03T10:15:30+03:00
Политика

От минометного огня ВСУ поврежден водовод «Горловка-Дзержинск»

Без воды могут остаться сотни тысяч жителей по обе стороны линии фронта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из-за обстрелов водовода без воды могут остаться сотни тысяч жителей по обе стороны линии фронта. Фото: КП «Вода Донбасса»Из-за обстрелов водовода без воды могут остаться сотни тысяч жителей по обе стороны линии фронта. Фото: КП «Вода Донбасса»
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Центральный водовод «Горловка-Дзержинск» поврежден в районе Горловки в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня утром вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь в направлении горловского поселка шахты имени Гагарина с применением минометов 120 и 82 мм. Было выпущено 39 мин. В результате обстрела зафиксировано восемь пробоин центрального водовода «Горловка-Дзержинск», по которому осуществляется водоснабжение питьевой водой, – сказано в сообщении СЦКК.

В представительстве в СЦКК отметили активизацию обстрелов объектов водоснабжения Республики. Так, район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода оказался под обстрелом второй раз за сутки. Без воды могут остаться сотни тысяч жителей по обе стороны линии фронта.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал от сегодняшних обстрелов.

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Обстрелы велись с 5 до 7 часов утра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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