В ДНР вступил в силу Гражданский кодекс

1 Июль 2020 2020-07-01T22:01:28+03:00

Гражданский кодекс был принят депутатами 13 декабря 2019 года. Фото: Евгении Ка

За основу при его разработке взято российское законодательство

Изменить размер текста: A A

Гражданский кодекс ДНР вступил в законную силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

Отмечается, что кодекс состоит из четырех книг.

Первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных правах; вторая – устанавливает положения норм об отдельных видах договорных обязательств; третья – регулирует правоотношения в сфере наследственных прав; четвертая – определяет механизмы установления, охраны и защиты интеллектуальных прав.

С кодексом можно ознакомиться на сайте Народного Совета.

Также депутаты Народного Совета ДНР возобновили личные приемы граждан в округах после трехмесячного перерыва из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Республике.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Почему в Донбассе украинских военных ждет судьба их фашистских кумиров

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU