В ДНР вступил в силу Гражданский кодекс
Гражданский кодекс ДНР вступил в законную силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.
Отмечается, что кодекс состоит из четырех книг.
Первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных правах; вторая – устанавливает положения норм об отдельных видах договорных обязательств; третья – регулирует правоотношения в сфере наследственных прав; четвертая – определяет механизмы установления, охраны и защиты интеллектуальных прав.
С кодексом можно ознакомиться на сайте Народного Совета.
Также депутаты Народного Совета ДНР возобновили личные приемы граждан в округах после трехмесячного перерыва из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в Республике.
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU