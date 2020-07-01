В ДНР снят запрет на выезд за пределы Республики руководителей органов власти

1 Июль 2020 2020-07-01T16:21:52+03:00

С 1 июля ряд послаблений введен в ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Указ об этом подписан Главой Республики Денисом Пушилиным

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Глава ДНР Денис Пушилин снял введенный ранее запрет на выезд за пределы Республики для отдельных категорий лиц. Соответствующий Указ № 209 опубликован на сайте руководителя государства вечером 30 июня и вступил в силу.

Утратившим силу признан Указ от 19 марта 2020 года № 59, который был издан вскоре после введения в Республике режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Согласно редакции Указа № 59, действовавшей с 25 июня 2020 года, запрет на выезд из ДНР распространялся на широкий круг лиц, в частности руководителей государственных органов, государственных служащих, глав и сотрудников местных администраций, руководителей и работников госкорпораций и госконцернов.

Также Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Соответствующий указ был вчера подписан Денисом Пушилиным и уже вступил в силу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU