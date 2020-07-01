ВСУ обстреляли северные окраины Донецка
Вооруженные формирования Украины сегодня выпустили по району «Вольво-Центра» и поселку шахты «Октябрьская» на северной окраине Донецка 21 мину калибром 120 мм.
- Обстрелы зафиксированы в 8:55 и 9:30 соответственно, огонь в обоих случаях велся с позиций в районе поселка Пески, подконтрольного украинской власти. Помимо минометов, при обстрелах применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При этом командование «ООС» готовит очередную провокацию накануне следующих переговоров Контактной группы. Украинская сторона планирует обвинить ДНР в обстрелах. А в качестве доказательств намерены использовать фото и видео разрушений 2014-2015 годов.
Таким образом командование хочет контролировать пропуск наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU