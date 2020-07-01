ВСУ обстреляли северные окраины Донецка

1 Июль 2020 2020-07-01T14:58:45+03:00

Окраины Донецка до сих пор вздрагивают от взрывов. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Более 20-ти мин приземлилось в районах «Вольво-Центра» и поселка шахты «Октябрьская»

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Вооруженные формирования Украины сегодня выпустили по району «Вольво-Центра» и поселку шахты «Октябрьская» на северной окраине Донецка 21 мину калибром 120 мм.

- Обстрелы зафиксированы в 8:55 и 9:30 соответственно, огонь в обоих случаях велся с позиций в районе поселка Пески, подконтрольного украинской власти. Помимо минометов, при обстрелах применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При этом командование «ООС» готовит очередную провокацию накануне следующих переговоров Контактной группы. Украинская сторона планирует обвинить ДНР в обстрелах. А в качестве доказательств намерены использовать фото и видео разрушений 2014-2015 годов.

Таким образом командование хочет контролировать пропуск наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU