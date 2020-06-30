2020-06-30T14:51:57+03:00
Политика

Киев намерен обвинить Донецк в обстрелах, предъявив в качестве доказательств разрушения за 2014 год

Киев готовит провокацию накануне переговоров Контактной группы по Донбассу
Екатерина Сорока
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Сфабрикованные доказательства Киева будут в дальнейшем использованы как доказательства несоблюдения Донецком режима прекращения огня. Фото: @Prikhodko1970Сфабрикованные доказательства Киева будут в дальнейшем использованы как доказательства несоблюдения Донецком режима прекращения огня. Фото: @Prikhodko1970
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Командование «ООС» готовит очередную провокацию накануне следующих переговоров Контактной группы. Украинская сторона планирует обвинить ДНР в обстрелах. А в качестве доказательств намерены использовать фото и видео разрушений 2014-2015 годов. Об этом сообщила разведка Управления Народной милиции ДНР.

— В преддверии переговоров Контактной группы, запланированных на 8 июля, под руководством заместителя командующего «ООС» по вопросам выполнения положений Минских договоренностей, верификации и деятельности СЦКК генерал-майора Богдана Бондаря организована деятельность рабочей группы для видеофиксации разрушений в населенных пунктах Шумы, Новгородское и Новоселовка, — сказано в сообщении. – Поставлена задача проводить съемку разрушений 2014 и 2015 годов с целью выдать их за повреждения текущего года.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате в Александровке загорелся жилой дом пожилого мужчины, а в Фрунзе был ранен молодой парень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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