2020-06-05T21:40:51+03:00
Общество

В ЛНР ввели факультативное изучение украинского языка

По просьбе родителей ребенка можно отдать на факультатив
Екатерина Сорока
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Тем временем в ДНР с 1 сентября школы перейдут на российские стандарты образованияТем временем в ДНР с 1 сентября школы перейдут на российские стандарты образованияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министерство образования и науки ЛНР сделало поправки в учебном плане на 2020 – 2021 год. По просьбе родителей ребенок может изучать украинский язык на факультативах во внеурочное время. Об этом рассказал министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

— Каждый родитель лично может обратиться в образовательное учреждение с просьбой предоставить возможность изучать в виде факультатива любой из других языков, родной для него, а образовательное учреждение обязано предоставить такую возможность, — добавил Цемкало.

Напомним, что ранее 3 июня Народный Совет ЛНР принял закон «О внесении изменения в статью 10 Конституции Республики». Теперь русский язык носит статус единственного государственного. В тот же день Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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