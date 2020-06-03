Русский язык в ЛНР стал единственным государственным
Сегодня, 3 июня, депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон о внесении изменения в статью 10 Конституции Республики, который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР. Законопроект внес на рассмотрение заседания НС Глава Республики Леонид Пасечник.
- Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Республики, – отметила полномочный представитель Главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан.
Она напомнила, что русский язык является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, имеет статус мирового языка и используется практически во всех бывших республиках СССР. Принятие закона будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией.
При этом установление статуса русского языка как единственного государственного языка ЛНР не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками.
- Согласно части 2 статьи 19 Конституции ЛНР, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, – отметила Галан.
Тем временем, Министерство образования и науки ЛНР исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений Республики на 2020-2021 учебный год.
- Родителям будет предложено либо изучение украинского языка в количестве одного часа в неделю в той части, которая формируется участниками образовательного процесса. Также дан выбор родителям изучать их детьми украинский язык в качестве факультатива, - рассказала заместитель министра Ольга Жданова.
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ИСТОЧНИК KP.RU