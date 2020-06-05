С 1 сентября школы ДНР перейдут на российские образовательные стандарты

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:17:28+03:00

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С 1 сентября школы Республики перейдут на российские образовательные стандарты, но с сохранением региональных особенностей. Об этом сообщил на брифинге министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

— Вы знаете, что наши школьники обучаются по российским учебникам, и с 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам», – отметил Кушаков.

Также министр рассказал о порядке проведения ГИА в ДНР – 2020. Период сдачи экзаменов выпускниками обозначен – с 29 июня по 28 июля. А уже 19 июня во всех школах пройдет торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU