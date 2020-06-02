2 Июнь 2020 2020-06-02T10:35:17+03:00

В Донбассе второй день нет обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в СЦКК

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Своеобразный рекорд установила украинская армия. Жители Донбасса выдохнули: второй день не слышно обстрелов.

- Не верится, что с украинской стороны перестали прилететь снаряды, мины и гранаты, - говорят местные жители. – Еще недавно у нас ранило больше десяти человек, пострадало много детей.

- Затишье перед бурей, - говорят те, кто не верит, что Украина одумалась.

- За истекшие сутки со стороны Вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – констатируется в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что накануне украинские боевики нанесли артудар по Спартаку, что к северу от Донецка. Они вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Разрывы были слышны в нескольких районах Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU