Донецк проснулся от обстрела ВСУ

30 Май 2020 2020-05-30T08:04:55+03:00

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Сегодня утром, 30 мая, дончане содрогнулись от массированного обстрела вооруженных формирований Украины. Раскатистые разрывы боеприпасов были слышны не только в прифронтовых Киевском и Куйбышевском районах, но и в центре города.

- Украинские силовики применяют тяжелые вооружения, - сошлись во мнении жители Донецка. – Такого уже давно не было. Хотя с украинской стороны обстрелы регулярные.

Несмотря на перемирие, украинская армия в последнее время постоянно пытается прорвать оборону Республики и вести наступательные действия. Вчера вечером сообщалось о ранении мирного жителя в Горловке и возгорании из-за обстрела ВСУ на Никитовском доломитном заводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU