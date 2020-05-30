За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 405 жителей

30 Май 2020 2020-05-30T12:11:30+03:00

По состоянию на 30 мая в ЛНР зарегистрировано шесть летальных случаев от коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

От коронавируса в ЛНР излечились 306 пациентов

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По данным проведенных 29 мая исследований коронавирус в ЛНР выявлен у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- С полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом были выписаны 18 пациентов, - говорят в Минздраве ЛНР.

За все время коронавирусная инфекция в Республике была выявлена у 405 жителей.

- По состоянию на 9.00 30 мая всего 405 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики, - сказали в здравоохранительном учреждении ЛНР.

Стоит отметить, что из числа зараженных – 306 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Всего по состоянию на 30 мая зарегистрировано шесть летальных случаев.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике заявили, что все желающие жители смогут пройти платный экспресс-тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU