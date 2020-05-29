2020-05-29T16:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Помощь в борьбе с коронавирусом: В Донецк прибыл гуманитарный конвой Красного Креста

Больше 35 медицинских учреждений получат помощь в борьбе с коронавирусом [фото] [видео]
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Донецк приехал конвой Красного Креста гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусомВ Донецк приехал конвой Красного Креста гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусомФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Донецк прибыл гуманитарный конвой Международного Комитета Красного Креста. Ранее в комитете говорили, что будут пытаться привезти специализированный конвой узкой направленности с медикаментами и средствами защиты. По словам руководителя донецкого офиса Красного Креста Сирила Жорена, комитет сотрудничает со всеми организациями здравоохранения и больницами, которые в свою очередь запросили столь необходимую помощь для борьбы с коронавирусом.

За все время в Республике коронавирус обнаружен больше чем у 500 граждан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За все время в Республике коронавирус обнаружен больше чем у 500 гражданФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ситуация с пандемией повлекла за собой сложную ситуацию во всём мире, в том числе и в Донецке.

Красный Крест помогает людям пострадавшим от вооруженного конфликта уже много лет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Красный Крест помогает людям пострадавшим от вооруженного конфликта уже много летФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Красный Крест старается помочь в данной ситуации, мандат красного креста это защита и помощь людям, пострадавшим от вооруженного конфликта, помимо этого у нас есть программа здравоохранения. В Донецке мы поддерживаем структуру здравоохранения на протяжении многих лет, 35 больниц мы обеспечиваем помощью и нас попросили помочь в борьбе с коронавирусом, — сказал глава донецкого офиса международного комитета.

В составе гумконвоя вошли маски, респираторы, защитные костюмы для медиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В составе гумконвоя вошли маски, респираторы, защитные костюмы для медиковФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На сегодняшний день в Республике коронавирус обнаружен больше чем у 500 граждан за все время. В связи с этим помощь по медицинской программе Красного креста является крайне необходимой.

Был большой список медикаментов и антисептиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Был большой список медикаментов и антисептиковФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий офис Красного Креста сотрудничает со всеми организациями здравоохранения и больницами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий офис Красного Креста сотрудничает со всеми организациями здравоохранения и больницамиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В составе гумконвоя вошли маски и респираторы в количестве более 10 000 штук, а также защитные костюмы для медиков, так как они первыми принимают на себя удары. Также были доставлены антибиотики и большой список других медицинских препаратов и антисептических средств.

Помощь получили 35 больниц Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Помощь получили 35 больницФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— Целью данного конвоя была помощь медицинским сотрудникам, может показаться что, данная помощь капля в море, но мы делаем всё что мы можем и надеемся что ситуация улучшится, — отметил Сирил Жорена.

В республике все также сохраняется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В республике все также сохраняется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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Помощь в борьбе с коронавирусом: В Донецк прибыл гуманитарный конвой Красного Креста.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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