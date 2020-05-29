Аваков придумал, как вытащить из итальянской тюрьмы карателя Маркива, осужденного за убийство в Донбассе журналиста Андреа Роккелли

Украинские власти предпринимают новые попытки вызволить из итальянской тюрьмы карателя Виталия Маркива, осужденного за убийство в 2014 году в Славянске журналиста Андреа Роккелли.

25 мая в ныне подконтрольный Киеву Славянск прибыла группа специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины для изучения обстоятельств гибели итальянского журналиста. Возглавил группу директор института Александр Рувин. Столь представительная делегация вряд ли могла так запросто в период карантинных ограничений поехать в Донбасс без протекции всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова. Именно глава МВД выступает главным модератором движения в защиту Виталия Маркива – бывшего сержанта карательного батальона Национальной гвардии Украины (НГУ) и подчиненного Авакова. Министр даже в прошлом году лично приезжал на суд в Италии – вместе с внушительной группой поддержки.

АПЕЛЛЯЦИЮ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ В МИЛАНЕ

Напомним, шесть лет назад - 24 мая 2014 года - на окраине Славянска под минометный огонь попала группа журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик россиянин Андрей Миронов погибли. 30 июня 2017 года в городе Болонья был арестован гражданин Италии, украинец по происхождению Виталий Маркив. В 2014 году он принимал участие в боях под Славянском.

12 июля 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Он был признан виновным в убийстве Роккелли. Украина 20 ноября подала апелляционную жалобу на решение суда. Ее собирались рассматривать в начале апреля. Но из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судов была приостановлена.

Сейчас в Италии постепенно снимают карантинные ограничения. Дойдет очередь и до судов. Бывший нацбатовец отбывает наказание в миланской колонии «Опера» для особо опасных преступников. В этом же городе и будет заседать апелляционный суд.

Тем временем, на Украине всерьез готовятся предъявить «доказательства» невиновности бывшего бойца 1-й добровольческого батальона НГУ. С участием итальянских журналистов снят документальный фильм «Не в том месте, не в то время». Картина представлена как независимое расследование. Фактически оправдывает Маркива и украинских минометчиков, которые в тот день обстреливали город. Мол, они не могли видеть, в кого стреляли.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ ЭКСПЕРТЫ

К еще к более неожиданному (вернее – ожидаемому!) выводу пришли в Славянске и киевские эксперты. Они провели акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. Резюме специалистов: по журналистам стреляли не с горы Карачун, где находились украинские военные, а с противоположной стороны. Читай - со стороны ополченцев, которые в тот момент были в Славянске. К тому же, Маркив из окопа на Карачуне физически не мог увидеть гражданских – их от бойца закрывали деревья и кусты.

- Мы можем точно установить, что он через прицел даже не видел, что делается на дороге, ему не было видно вообще. Это не только потому, что закрывали зеленые насаждения, но и характеристики и возможности этого прицела не давали ему возможности увидеть что-то другое, – сказал Александр Рувин.

В Славянске киевские эксперты провели акустические, баллистические и топографические исследования. Фото: kndise.gov.ua

Очень странная мотивировка для эксперта. Ведь огнем минометчиков может управлять и разведчик, который видит территорию обстрела. Еще одно противоречие - командование Нацгвардии утверждает, что Маркив в тот момент не находился на Карачуне, он был в районе соседнего поселка Андреевка. И на вооружении подразделений НГУ якобы не было минометов. Тогда в какой прицел не мог рассмотреть журналистов Маркив?

На самом деле позиции минометчиков на Карачуне позволяли минам долетать до места, где находились Роккелли и Миронов. Там расстояние всего полтора километра.

А версия об обстреле со стороны ополченцев и вовсе некое ноу-хау. Ее даже в 2014-м никто не рассматривал всерьез. Нелишне напомнить и тот факт, что украинские военные обстреливали тогда и сейчас продолжают обстреливать не только защитников ДНР, но и мирных жителей. Даже если прекрасно видят их в прицел.

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