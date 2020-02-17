2020-02-17T12:01:33+03:00
Политика

В Италии презентовали фильм по делу карателя Маркива, осужденного за убийства в Донбассе

Выход фильма запланирован на апрель, когда будет рассматриваться апелляция бывшего бойца Нацгвардии Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из карателя Виталия Маркива сейчас «лепят» образ благородного воина. Фото: youtube.com/hromadskeИз карателя Виталия Маркива сейчас «лепят» образ благородного воина. Фото: youtube.com/hromadske
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В Италии набирает обороты кампания по оправданию бывшего старшего сержанта Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Его осудили на 24 года за причастность к убийству двух журналистов под Славянском в 2014 году. А весной будет рассматриваться апелляция.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Рим просил за карателя из добробата премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

- Мы должны забрать парня, – «дипломатично» заявил Зеленский.

А буквально через неделю в стенах парламента Италии прошла презентация документального фильма «Не в том месте, не в то время» (The Wrong Place). Это совместная работа трех итальянских журналистов и украинской журналистки о гибели 24 мая 2014 года в Славянске итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова. Фильм представлен как независимое расследование. А фактически он оправдывает Маркива и украинских минометчиков, которые в тот день обстреливали город. Мол, они не могли видеть, в кого стреляли.

Действительно, украинские каратели стреляли тогда и стреляют сейчас в Донбассе по всему живому, что «шевелится». Будь это защитник ДНР с автоматом или молодая мама с ребенком в руках. Или иностранный журналист с фотоаппаратом.

Кстати, свою лепту в «дело по спасению старшего сержанта Виталия Маркива» внесла и Верховная Рада Украины. 17 января «слуги народа» обратились к президенту и парламенту Италии с просьбой обеспечить беспристрастность и прозрачность рассмотрения апелляции.

В общем, все ветви власти Италии оказались под перекрестным огнем «просьб о беспристрастности». Сможет ли устоять итальянское правосудие?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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