ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ, который засек передвижение их техники

28 Май 2020 2020-05-28T18:38:51+03:00

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Украинские силовики сбили беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Марьинки к западу от Донецка.

- По данным разведки, над позициями минометной батареи третьего батальона 28-й бригады вооруженных формирований Украины осуществлялся полет БЛА миссии ОБСЕ с целью мониторинга обстановки в районе Марьинки, — сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР. – Командир батальона, осознавая тот факт, что наблюдателям удалось зафиксировать размещенное в нарушение Минских договоренностей запрещенное вооружение, приказал открыть огонь по беспилотнику.

Это далеко не впервые, когда украинские силовики применяют подобные методы, чтобы скрыть данные о размещении боевой техники вблизи линии разграничения в Донбассе.

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Украинские боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелом оказался поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка.

Кроме того, Украина увеличила на линии соприкосновения в Донбассе количество тяжелого вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU