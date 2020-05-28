Коронавирус в ДНР: Выявлено 34 новых случая заболевания

28 Май 2020 2020-05-28T12:24:01+03:00

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован в Республике 31 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Тридцать четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в ДНР за сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 34 новых случая COVID-19, – сказано в сообщении. – По состоянию на 11:00 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 469, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

По данным Минздрава, все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 15 медработников. Всего на лечении находятся 343 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 111, умерли 15 человек.

Как мы сообщали ранее, в Донецкой Народной Республике от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 14 человек. А заразились за все время 469 жителей, из них 108 – полностью выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU