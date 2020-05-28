2020-05-28T09:22:27+03:00
Общество

В ДНР четверо заразившихся коронавирусом умерли не от Covid-19

Они не дошли до той стадии, когда могли бы умереть от пневмонии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР четверо больных коронавирусом умерли от другогоВ ДНР четверо больных коронавирусом умерли от другогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Донецкой Народной Республике от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 14 человек. А заразились за все время 435 жителей, из них 108 – полностью выздоровели.

- Четверо больных с подтвержденным COVID-19 инфицированием скончались по другим причинам. То есть они не дошли до той стадии, когда могли бы умереть от коронавирусной пневмонии. У одних были метастазы из-за онкологических заболеваний, у других - тромбоз сосудов кишечника, а также тромбоэмболия легочной артерии, - сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Первые умершие действительно от коронавируса страдали обструктивным бронхитом. Это нарушение проходимости дыхательных путей из-за обструкции (в переводе с латыни - преграды). Заболевание новой инфекцией тяжелее протекает при болезнях сердца, сахарном диабете, серьезных нарушениях иммунной системы и хронических заболеваниях легких. Также оно тяжело лечится у людей старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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