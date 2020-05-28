Коронавирус в ЛНР: За сутки девять новых случаев заболевания COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T11:18:05+03:00

Коронавирус в ЛНР зарегистрировано почти 400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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Медики зарегистрировали 393 случая коронавируса в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- По состоянию на 9.00 28 мая всего 393 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что "в Луганской Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 27 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 90 человек".

Всего по состоянию на 28 мая выписаны 274 человека, летальных случаев – шесть.

Напоминаем, с 1 июня в Луганской Народной Республике возобновляется движение междугороднего общественного транспорта с учётом соблюдения требований по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Исключением остаются Свердловск и Фрунзе. Там введён строгий режим самоизоляции граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU