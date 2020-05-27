Коронавирус в ЛНР: с 1 июня возобновляется движение междугороднего общественного транспорта

27 Май 2020 2020-05-27T18:44:57+03:00

Движение будет восстановлено с 1 июня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в Луганской Народной Республике возобновляется движение междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщили в Правительстве ЛНР.

- На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта, с учетом соблюдения возможно при условии принятых норм по предотвращению распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко поблагодарила медков за спасение людей от коронавируса

За все время в ДНР коронавирусом заразились 435 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU