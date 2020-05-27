27 Май 2020 2020-05-27T16:34:13+03:00

За все время в ДНР коронавирусом заразились 435 человек

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Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко поблагодарила медков за спасение людей от коронавируса.

- Впервые мы столкнулись с эпидемией такого масштаба. Огромное спасибо коллегам, медработникам Центров первичной медико-санитарной помощи; медицинским и немедицинским работникам, которые единым строем противостоят распространению коронавирусной инфекции. Это сотрудники инфекционных стационаров (сейчас в Республике таких пятнадцать. – Авт.), водители Скорой помощи, все, кто перевозит больных, пробирки с анализами. Это и работники прачечных, столовых. И, конечно, наша доблестная санстанция! Лаборанты, дезинфекторы, которые каждый день своим трудом спасают чьи-то жизни, - поблагодарила медицинских работников через «Комсомольскую правду» Ольга Николаевна.

По данным Минздрава, за все время в ДНР коронавирусом заразились 435 человек. На лечении - 313 пациентов, выписаны - 108 человек, летальных случаев - 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU