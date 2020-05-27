2020-05-27T19:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции

Решение об этом приняла ЧСПК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Строгий режим самоизоляции действовал с 12 маяСтрогий режим самоизоляции действовал с 12 маяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В прифронтовом поселке Фрунзе, что в Славяносербском районе отменят строгий режим самоизоляции. Решение об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия Луганской Народной Республики.

- Ввиду стабилизации эпидемической обстановки в поселке городского типа Фрунзе Славяносербского района строгий режим самоизоляции граждан будет снят с 23.00 часов 27 мая 2020 года, - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 мая ЧСПУ приняла решение об отмене на большей территории государства ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Возобновилась работа общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов предоставления услуг. Однако строгий режим самоизоляции в Фрунзе был сохранен.

Тем временем, в ЛНР с 1 июня возобновится движение междугороднего общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в ЛНР: в прифронтовом поселке Фрунзе отменили строгий режим самоизоляции
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