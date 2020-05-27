Почему из аптек ДНР пропала перекись водорода

27 Май 2020 2020-05-27T13:26:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас в Донецкой Народной Республике есть дефицит с перекисью водорода. Это очень дешевый и при этом эффективный дезинфицирующий препарат.

- Мы разобрались в ситуации: дефицит создан искусственно. В ближайшее время перекись водорода появится в аптеках, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Глава Минздрава также сообщила, что уже решен вопрос с наличием медицинских масок. Сейчас в Республике одиннадцать предприятий шьют их из марли и спанбонда.

Кстати, за наличие препаратов в частных аптеках (а их ассортимент сейчас там примерно одинаковый) отвечают заведующие и руководители фармобъединений. В Республики одно государственное предприятие «Лекарства Донбасса» обеспечивает медикаментами больницы и аптеки на их территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Летом эпидемия коронавируса может пойти на спад

Глава Минздрава в интервью «Комсомольской правде» рассказала о героях в белых халатах, которые каждый день подвергают свою жизнь опасности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU