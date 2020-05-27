2020-05-27T13:26:58+03:00
Общество

Почему из аптек ДНР пропала перекись водорода

В ситуации разбирались сотрудники Минздрава Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Почему из аптек пропала перекись водорода. Фото: ВКонтактеПочему из аптек пропала перекись водорода. Фото: ВКонтакте
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Сейчас в Донецкой Народной Республике есть дефицит с перекисью водорода. Это очень дешевый и при этом эффективный дезинфицирующий препарат.

- Мы разобрались в ситуации: дефицит создан искусственно. В ближайшее время перекись водорода появится в аптеках, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Глава Минздрава также сообщила, что уже решен вопрос с наличием медицинских масок. Сейчас в Республике одиннадцать предприятий шьют их из марли и спанбонда.

Кстати, за наличие препаратов в частных аптеках (а их ассортимент сейчас там примерно одинаковый) отвечают заведующие и руководители фармобъединений. В Республики одно государственное предприятие «Лекарства Донбасса» обеспечивает медикаментами больницы и аптеки на их территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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