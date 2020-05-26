Танки ЛНР выдвинулись на боевые позиции

26 Май 2020 2020-05-26T15:43:26+03:00

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С 21 мая Народная милиция ЛНР находится в полной боевой готовности. С танковыми подразделениями были проведены контрольные учения по огневой подготовке. После чего их отправили на боевые позиции.

Боевая техника находится в районе, разрешенном Минскими договоренностями. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

— Во исполнение приказа Главы Республики в полную боевую готовность приведены личный состав и военная техника Народной милиции, которая готова к решительному марш броску и стабилизации обстановки на передовой. Танковые подразделения Народной милиции выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договоренностям. Но позволяет в случае необходимости выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите Республики, — говорится в сообщении.

Тем временем в ДНР подразделения Народной Республики вчера подавили взводный опорный пункт ВСУ, из которого украинские военные обстреливали мирных жителей Александровки.

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ИСТОЧНИК KP.RU