2020-05-26T15:43:26+03:00
Политика

Танки ЛНР выдвинулись на боевые позиции

Боевая техника находится в районе, разрешенном Минскими договоренностям [видео]
Екатерина Сорока
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Будулай оценивает подготовку танковых экипажей, как «хорошо». Фото: НМ ЛНРВоеннослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Будулай оценивает подготовку танковых экипажей, как «хорошо». Фото: НМ ЛНР
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С 21 мая Народная милиция ЛНР находится в полной боевой готовности. С танковыми подразделениями были проведены контрольные учения по огневой подготовке. После чего их отправили на боевые позиции.

Боевая техника находится в районе, разрешенном Минскими договоренностями. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

— Во исполнение приказа Главы Республики в полную боевую готовность приведены личный состав и военная техника Народной милиции, которая готова к решительному марш броску и стабилизации обстановки на передовой. Танковые подразделения Народной милиции выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договоренностям. Но позволяет в случае необходимости выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите Республики, — говорится в сообщении.

Тем временем в ДНР подразделения Народной Республики вчера подавили взводный опорный пункт ВСУ, из которого украинские военные обстреливали мирных жителей Александровки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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