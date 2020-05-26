Войска ДНР уничтожили взводный опорный пункт ВСУ, с которого украинские военные обстреливали мирных жителей

26 Май 2020 2020-05-26T13:34:47+03:00

Жертв среди мирных жителей при обстреле Александровки со стороны ВСУ не зафиксировано. Фото: штаб «ООС»

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25 мая военнослужащие ДНР ответным огнем уничтожили боевые точки и взводный пункт ВСУ, откуда велся огонь по населенному пункту Александровка. Действиями боевиков Украины там были повреждены шесть жилых домов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Сегодня вечером каратели из 28-й бригады Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП и автоматических гранатометов по жилым домам в населенном пункте Александровка, — говорится в сообщении. — Наши подразделения ответным адекватным огнем подавили огневые точки противника, а также уничтожили взводный опорный пункт, с которого велся обстрел.

По предварительным данным, ответным огнем была уничтожена БМП, из которой велся обстрел украинскими военными. Другие потери противника уточняются ведомством.

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ИСТОЧНИК KP.RU