Украинские боевики обстреляли Александровку из БМП

25 Май 2020 2020-05-25T23:22:01+03:00

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В Александровке на западе Донецка в результате вечернего обстрела с украинской стороны повреждены жилые дома. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался около 21.00. Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Марьинки. По западу Донецка сделано двадцать выстрелов из вооружения БМП и десять выстрелов из АГС, - рассказали в СЦКК.

Повреждены шесть домов на улицах Горького и Шевченко. Жертв среди мирных жителей нет. Информация о последствиях обстрела уточняется.

С июля 2019 года в Донбассе действуют договоренности о соблюдении всеобъемлющего, бессрочного и устойчивого прекращения огня. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU