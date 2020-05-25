2020-05-25T20:02:04+03:00
Политика

ДНР теперь отвечает на обстрелы: Украина меньше чем за неделю потеряла 27 военных

Украинская сторона создала напряженность на линии соприкосновения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР теперь отвечает на обстрелы: Украина меньше чем за неделю потеряла 27 военных. Фото: ТК «Звезда»ДНР теперь отвечает на обстрелы: Украина меньше чем за неделю потеряла 27 военных. Фото: ТК «Звезда»
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Украина меньше чем за неделю потеряла убитыми и ранеными 27 военных в результате ответной реакции народной милиции Донецкой Народной Республики на обстрелы. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Напомним, что в связи с эскалацией напряженности на линии соприкосновения в Донбассе верховный главнокомандующий ДНР Денис Пушилин привел силы Республики в высшую степень боевой готовности.

- Адекватные действия подразделений Народной милиции по подавлению огневых точек украинских бандформирований привели к росту числа потерь живой силы и военной техники противника. Боевые потери передовых подразделений оперативных тактических групп «Север» и «Восток» составили девять боевиков убитыми и восемнадцать ранеными, - сообщили в Управлении Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ДНР теперь отвечает на обстрелы: Украина меньше чем за неделю потеряла 27 военных
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