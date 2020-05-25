Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Без особого статуса о выборах в Донбассе не может идти и речи

25 Май 2020 2020-05-25T19:05:43+03:00

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Причины конфликта в Донбассе преподносятся Киевом так, будто основная цель проживающих в регионе граждан - проведение местных выборов, а значит, нужно их провести как можно скорее, одновременно с выборами в Украине. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Если украинские власти так сильно хотят местные выборы в Донбассе в октябре этого года, то они должны уже к августу обеспечить на уровне законодательства постоянно действующий и закрепленный в конституции особый статус Донбасса, согласовав все его политические аспекты с представителями Республик, причем не с некими назначенными самой же властью переселенцами, а с теми, кто все время конфликта здесь жил, трудился и страдал от украинских обстрелов, - сказала Наталья Юрьевна.

Она также напомнила, что Киев обязан законодательно гарантировать недопущение преследования и наказания всех участников событий в Донбассе, как это предусмотрено в Комплексе мер и как это было с легкостью сделано киевскими властями в отношении участников событий на «майдане». Только после выполнения этих шагов можно будет приступить к обсуждению параметров проведения столь желанных для Киева выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU