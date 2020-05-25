Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе проведет встречу по видеосвязи
26 и 27 мая состоятся видеоконференции Трехсторонней Контактной группы и ее подгрупп. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.
- Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 26 и 27 мая в формате видеоконференций, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Так, 26 мая пройдут видеоконференции четырех профильных подгрупп, а итоги встреч подведут участники Контактной группы 27 мая. В последний раз встречи сторон прошли с 13 по 14 мая. И также по видеосвязи.
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ИСТОЧНИК KP.RU