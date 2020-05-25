Погода в Донецке на неделю: тепло, кратковременные дожди с грозами
В Донецкой Народной Республике синоптики прогнозируют теплую погоду с кратковременными дождями и грозами в течение всей недели. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на этой неделе в Республике сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами. Основной фон температуры воздуха: ночью 9-14 градусов тепла, днем плюс 17-22 градусов, - сказала Наталья Ивановна.
На прошедшей неделе в ДНР в отдельные дни были кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров поднимались до 18 градусов тепла. Сейчас в столице и окрестностях облачно. Температура воздуха колеблется в районе +16 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU